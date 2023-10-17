اعترافات عصابة سرقة الدراجات النارية فى بني سويف

“سرقنا 20 دراجة نارية من مراكز محافظة بني سويف”.. بهذه الجملة بدأ تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق عقب ضبطهم.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة، أنهم كانوا يرصدون الدراجات النارية، وعقب ذلك يختارون الوقت المناسب لسرقتها.

تابع المتهمون: وأنهم كانوا يقومون بسرقة تلك الدراجات النارية، بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها، موضحين أنهم نفذوا 20 جريمة بنفس الأسلوب والطريقة.

وكشف عناصر التشكيل العصابي عن أن اثنين منهم كانوا يقومون بتنفيذ السرقة، بينما كان المتهم الثالث دوره يقتصر على بيعها والتصرف فيها لتوفير الأموال.

وقد قررت النيابة في بني سويف بحبس عناصر التشكيل العصابي الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.