إحالة مدير مدرسة ومعلمة ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس مع بداية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول الذي انطلق مطلع الشهر الجاري، في أكثر من 1300 مدرسة بإجمالي يزيد عن 845 ألف طالبة وطالبًا في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تقرير وكيل وزارة التربية والتعليم

تضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها صباح اليوم زار خلالها عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وتضمنت حضور طابور الصباح مع تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد قرني سليمان ثم مدرسة الشهيد رجب محمود، واختتمت بتفقد مدرسة مختار شيبة الإعدادية المشتركة.

تفقد محمد عبد التواب حجرات الدراسة ومعامل الأوساط

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة وعددا من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، وتم تكريم إدارة وطلاب مدرسة الشهيد رجب محمود عبد اللطيف الابتدائية لتميزهم وتفوقهم في مسابقات الأنشطة.

فيما تبين وجود تقصير في سير العملية التعليمية بمدرسة مختار شيبة الإعدادية وعلى إثره قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط الاشراف على العملية التعليمية فضلًا عن إحالة إحدى أعضاء هيئة التدريس للتحقيق لعدم الانضباط والتقصير في العمل.

أشار وكيل التعليم إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار المتابعة لسير العملية التعليمية بالمدارس، لموجهة أية تقصير أو خلل في المنظومة، مع التأكيد على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ودعم وتشجيع وتكريم المتميزين والمجيدين وعقاب المقصرين لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية،مع تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وكذا تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية