الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 96 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وبناء مخالف في بني سويف

التعدي على الأرض
التعدي على الأرض الزراعية

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة مواجهة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة  والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

إزالة 96 حالة تعدٍ 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية  للتصدي للتعديات والبناء المخالف، والذي تضمن الإشارة إلى إنه  تم أمس إزالة 96 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف داخل الحيز، وذلك بواقع 91 حالة إزالة في المهد" + 5 حالات داخل الحيز العمراني على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب التحفظ على 3 خلاطات و2 طن اسمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

بني سويف التعديات أراضي أملاك الدولة السكرتير العام المساعد

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