الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية ببنى سويف

السيارة
السيارة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوحدة المحلية بإهناسيا تنفذ عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية

نفذت الوحدات المحلية بالمركز والمدن عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية والإدارية، والتي تضمنت عقد الوحدة المحلية بإهناسيا اجتماع المجلس التنفيذي للمركز لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، كما تم استعراض مقترحات الخطة الجديدة.

بينما تم ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محضر للمسئولين عن أحد المخابز لتجميع أجولة من حصة الدقيق المدعم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، فيما تم التنسيق مع قطاع الزراعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث تم ردم حفر أساسات حالة بناء على مساحة زراعية بقرية براوة.

وفي مركز الواسطى وتحت إشراف حمادة راضي رئيس المدينة، تم تفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي الصناعى بكوم أبوراضي، والتي يتم تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف م٣، لخدمة المنطقة الصناعية والقرى التابعة لها، حيث تم التأكيد على تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة، فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها اليومية في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات في المهد بحسب خطة العمل في هذا الشأن.

من جانبها أشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري على الإجراءات التنظيمية لتنفيذ قافلة طبية بقرية تلت بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وتمت مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقد ضمت القافلة التي تم من خلالها الكشف على نحو 300 حالة وتوزيع الأدوية بالمجان عددًا من التخصصات الطبية (أطفال، وباطنة، ورمد، وعظام)، بجانب توفير نظارات طبية.

بني سويف الفشن اهناسيا دقيق السيارة

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