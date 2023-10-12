الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام بني سويف الأهلية" تفوز بالجائزة التشجيعية في مسابقة الإعلام الإبداعي

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، فوز كلية الإعلام بالجائزة التشجيعية في مسابقة الإعلام الإبداعي،  لمشروعات التخرج علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي، والتي تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الأفريقية.

496 مشروعًا بالمسابقة 

وبلغ عدد المشروعات المقدمة  في المسابقة 496 مشروعًا، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة، وإشراف الدكتورة رشا عادل منسق كلية الإعلام بالجامعة.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة عن فيلم نوموفوبيا، والتي  تمثل أكبر مسابقة إبداعية للأعمال الشبابية الإعلامية في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن الجامعة لا تدخر أي  جهد في تذليل العقبات أمام أبنائها الطلاب وأنها تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأحدث الإمكانيات والتقنيات التي تساهم في تطور أداء الطلاب مهنيًا.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن سعادته لمشاركة طلاب جامعة بني سويف الأهلية خاصة أنهم لا يزالوا في المستوى الأول وأن هذه بداية لمنافسة قوية من الكلية.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول كلية الإعلام على المركز الأول عربياُ وإفريقياُ " فئة الدراما" وذلك في النسخة الثالثة  لمسابقة الإبداع الإعلامي  لمشروعات التخرج علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي، والتي  تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيان تعليمي في الوطن العربي والقارة الأفريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة  في المسابقة 496 مشروعًا، بإشراف الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروع "العنقاء" حصد المركز الأول في المسابقة العربية والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي الجامعات العربية، كما حصل مشروع "داليدا" علي المركز الأول " فئة الدراما، في المسابقة الإفريقية والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي جامعات القارة الإفريقية، بينما حصل مشروع مجلة "رفيق" المركز الثاني على مستوى الجامعات الأفريقية في فئة الصحافة الورقية.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى حصول بحث بعنوان “العوامل المؤثرة على تقبل المستهلكين لمحتوى الاتصالات التسويقية للعلامات التجارية عبر تقنيات الميتافيرس” على المركز الثاني محليا في ذات المسابقة، موجهًا الشكر إلى الدكتور منصور حسن لدعمه المستمر لكلية الإعلام، ولكافة المشرفين على مشروعات التخرج من الكوادر الأكاديمية داخل كلية الإعلام.

بني سويف الجامعة الاهلية كلية الإعلام رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن

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