السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة حارس سرق خزينة من داخل فيلا بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بإحالة حارس فيلا لمحكمة الجنح على خلفية اتهامه بسرقة خزينة من داخل فيلا.

وتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها عملات مالية "محلية وأجنبية" وبعض المصوغات الذهبية وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا). بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية، وبحوزته المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا سفر المبلغ وأسرته. 

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. 

القاهرة الجديدة حارس فيلا الجنح سرقة فيلا

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