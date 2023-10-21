السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم باستغلال 3 أطفال في التسول بالسيدة عائشة للجنايات

المتهم
المتهم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بإحالة المتهم باستغلال الأطفال في التسول بمنطقة السيدة عائشة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام مسجل خطر باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، في منطقة السيدة عائشة.

وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى وبصحبته 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

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