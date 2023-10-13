الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار عقار مهجور من 3 طوابق فى الخليفة

انهيار عقار
انهيار عقار

انهار عقار مهجور بالكامل مكون من 3 طوابق يقع بشارع علي بدوي في منطقة الخليفة  بمحافظة القاهرة، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

عقار الخليفة المنهار صباح اليوم الجمعة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة الخليفة، وأفاد البلاغ بأن العقار مكون من 3 طوابق حيث سقط بالكامل.

انتقلت سيارات الدفاع المدني وأجهزة محافظة القاهرة للتعامل مع الحادث، والتأكد من عدم تأثيره على المنازل المجاورة التي تم إخلاؤها لحين الوقوف على مدى سلامتها.

عقار مهجور خسائر في الأرواح محافظة القاهرة منطقة الخليفة

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