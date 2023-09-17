مصرع فتاة أسفل الأنقاض.. 15 صورة من موقع انهيار عقار العمرانية

حصل "الدستور" على صور من موقع انهيار عقار العمرانية، الذي أسفر عن مصرع فتاة تصادف وقوفها في شرفة العقار المجاور، حيث سقطت عليها الجدران.

وانهار فجر اليوم الأحد عقار مكون من 4 طوابق بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع فتاة بعد استخراجها مصابة من أسفل الأنقاض.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع أبوراضية من شارع جمال الدين بخاتم المرسلين.

ودفع اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري وسيارات الدفاع المدني.

انهيار وضحية

وتبيَّن بالفحص انهيار عقار مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان، وسقط على العقار المجاور له، ما أسفر عن انهيار شرفتين منه، وإصابة فتاة تُدعى آمال خالد يونس، ١٨ سنة، تصادف وقوفها في الشرفة التي انهارت بالعقار المجاور، ونقلت إلى مستشفى "أم المصريين" للعلاج، وفارقت متأثرة بإصابتها.

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجميع قيادات المديرية، كما انتقل اللواء أحمد جلال طنطاوي، رئيس حي العمرانية، وعدد من القيادات بالحي.

وتم الدفع بدعم معدات من حي الطالبية وحي جنوب الجيزة وحي بولاق الدكرور، لرفع الأنقاض.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار.

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية

انهيار عقار العمرانية