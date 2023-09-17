الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار عقار فى العمرانية وتشكيل لجنة لمعاينة المبانى المجاورة

انهيار عقار
انهيار عقار

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وجهات التحقيق المختصة بـمعاينة عقار تعرض للانهيار بـمنطقة العمرانية، وتبين أنه مكون من عدة طوابق وخالٍ من السكان.

كما تمت معاينة عقار آخر تعرض للضرر نتيجة سقوط جزء من العقار المنهار عليه.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإعداد تقرير عن سبب الانهيار. 

مصرع فتاة نتيجة انهيار العقار

كان انهار عقار خالٍ من السكان بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مصرع فتاة تقيم بعقار مجاور نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليها، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار عقار بمنطقة العمرانية، وانتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عقارًا خاليًا من السكان تعرض لانهيار، وسقطت أجزاء منه على فتاة تقيم بعقار مجاور، مما أسفر عن مصرعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسئولي محافظة الجيزة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة منطقة العمرانية جهات التحقيق المختصة مصرع فتاة مديرية أمن الجيزة

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