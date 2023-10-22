جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

تجري النيابة العامة بالقليوبية تحقيقات موسعة في العثور على جثة بدون رأس في مدينة الخانكة حيث اكتشف أحد الأهالي وجودها في ترعة الإسماعيلية داخل جوال ودون رأس وبها عدة طعنات في الجسد أمام قرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة تحت تصرف النيابة والتحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن غرفة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جوال وبه جثة في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس، بالمعاينة والفحص وإخراج الجثة من الجوال أبيض اللون تبين أنها بدون رأس وبها طعنات في القدمين والبطن، ولا يوجد معه أي متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى الخانكة المركزي.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح وتحديد أسباب الوفاة.