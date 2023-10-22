الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بالقليوبية تحقيقات موسعة في العثور على جثة بدون رأس في مدينة الخانكة حيث اكتشف أحد الأهالي وجودها في ترعة الإسماعيلية داخل جوال ودون رأس وبها عدة طعنات في الجسد أمام قرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة تحت تصرف النيابة والتحقيق.

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تشريح جثة شاب قُتل على يد زميله خلال مشاجرة بالزيتون

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تحقيقات النيابة في العثور على جثة الطفل "حمزة" بالبساتين

وكشفت التحقيقات الأولية أن غرفة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جوال وبه جثة في ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس، بالمعاينة والفحص وإخراج الجثة من الجوال أبيض اللون تبين أنها بدون رأس وبها طعنات في القدمين والبطن، ولا يوجد معه أي متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى الخانكة المركزي. 

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح وتحديد أسباب الوفاة. 

جثة بدون رأس الخانكة جريمة تثير الذعر لنيابة العامة ترعة الإسماعيلية

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