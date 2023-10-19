الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة شاب قُتل على يد زميله خلال مشاجرة بالزيتون

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق فى الزيتون تشريح جثة شاب قُتل على يد زميله بالعمل خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية كانت بورود بلاغ الى أحد المستشفيات باستقبالها جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعي بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة.

جهات التحقيق الزيتون تشريح جثة شاب ق تل مشاجرة الاسلحة

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