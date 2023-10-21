إحالة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة في التجمع إلى الجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة صاحب شركة بتهمة تهديد زوجته بنشر صور خاصة بها في التجمع الخامس إلي محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "مجدي. م"،صاحب شركة وكشفت التحقيقات النيابة العامة ان المتهم هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ" كتابة بإفشاء أمورا مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد بإفشاء أمرا من الأمور التي تحصل عليها باستخدام إحدى الوسائل محل الاتهام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها "شيماء. أ" بنقل صورها الشخصية التي التُقطت في مكان خاص وفي سرية.

وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المتهم نشر الصور الخاصة بالمجني عليها والتي حصل عليها بوساطة غير مُرغوب فيها.

وذكرت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المشار إليها سابقًا.

كما ذكرت التحقيقات أن المتهم قام بإزعاج ومضايقة زوجته المجني عليها، أحمد.ذ، وأدهم. م، من خلال سوء استخدام أجهزة الاتصال.

الشاهدة الأولى المجني عليها زوجة المتهم "شيماء.أ" كشفت التحقيقات أن هناك خلافاً زوجياً بينها وبين المتهم وأنها قد قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية ضده سابقاً وحصلت على أحكام بحبسه. كما تلقت رسائل تهديد عبر حسابها على تطبيق الواتس آب وخاصية الرسائل، تضمنت تهديدها بنشر صورها الخاصة في حال عدم العودة إليه وتنازلها عن جميع الدعاوى القضائية. وفي حالة عدم استجابتها لمطالبه، فإنه سيقوم بإرسال صورها الخاصة للشهود التاليين بهدف الضغط عليها للاستجابة.

الشاهد الثاني "أحمد.ذ" شهد بتلقيه رسائل من المتهم تحتوي على صور خاصة بالمجني عليها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف إقناعه بالتدخل لإنهاء الخلاف بين المتهم وزوجته.

الشاهد الثالث "أدهم. م" شهد بتلقيه رسائل من المتهم تحتوي على صور خاصة بالمجني عليها عبر حسابه الشخصي على تطبيق الواتس، بهدف إقناعه بالتدخل لإنهاء الخلاف بين المتهم وزوجته.