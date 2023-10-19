الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث مسجد الفتح" للحكم 9 ديسمبر

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، للحكم في جلسة 9 ديسمبر.

كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات، وعاقبت متهما حدثا بالسجن لمدة 5 سنوات.

الدائرة الثانية ارهاب مجمع المحاكم مركز الإصلاح والتأهيل بدر المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم أحداث مسجد الفتح

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