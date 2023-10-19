حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهمًا بتهمة هتك عرض فتاة إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد. ج". وكشفت التحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آلاء.م" بأن طلب منها الدخول إلى غرفة القياس الخاصة بمحل الخياطة مكان عمله وما إن اختلى بها حتى تحسس بيده جسدها وصدرها ومواطن عفتها وفتح الجاكت الخاص بها وعرّى بذلك صدرها وطلب منها خلع بنطالها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحيل المتهم إلى المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف.

شهادة المجني عليها "آلاء. م"

وكشفت شهادة المجني عليها عن زيارتها لمحل الخياطة الذي يعمل به المتهم، حيث طلبت تصغير بنطال خاص بها. طلب منها المتهم الدخول إلى غرفة القياس "البروفة" لقياس محيط خصرها. وبمجرد أن دخلت الغرفة وأغلق المتهم الستارة، قام بتحسس جسدها وصدرها وأبصر صدرها بعد فتح سوستة جاكتها. ثم دخل أحد الزبائن إلى المحل، فتركها المتهم وخرج خشية اكتشاف أمره. استغلت المجني عليها الفرصة واتصلت بأحد أقاربها للمساعدة، وعاد المتهم إليها ووضع يده على فمها لكي لا تصرخ، وطلب منها عدم إخبار أحد بما حدث. قام المتهم بإصلاح البنطال مجانًا وطلب منها خلع بنطالها، لكن الشاهدة الثانية قامت بالنداء عليها من داخل المحل، فتركها المتهم وأبلغت عما حدث.

شهادة الشاهدة الثانية "جيلان. ج"

تبيّن من شهادة الشاهدة أنها تلقت اتصالًا من امرأة قريبة من المجني عليها، حيث أخبرتها أن المجني عليها تتعرض للتحرش الجنسي داخل محل الخياطة المجاور لصالون التجميل الخاص بها. فذهبت إلى محل الخياطة ولم تجد أحدًا فيه، فقامت بالاتصال بالمجني عليها. خرج المتهم من غرفة البروفة ووجهه محمر، وخرجت المجني عليها وهي تبكي وقميصها مفتوح، ويظهر صدرها. قررت المجني عليها أن تروي للشرطة ما شهدته في التحقيقات، فأبلغتهم بذلك.

شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول

كشفت شهادة معاون المباحث بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.