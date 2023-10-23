الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية النواب: القطاع الخاص يعيش عصره الذهبى لتعميق التصنيع المحلى

عمرو القطامي أمين
عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تمكين القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير من الملفات الحيوية التى تشهد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موجهًا رسالة لرجال الصناعة مفادها: "نعيش الأيام الحالية العصر الذهبى للاستفادة من الحوافز والامتيازات الكثيرة".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن القطاع الخاص شريك أساسي فى عملية التنمية، وخلال الفترة الأخيرة الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والأحداث الجارية تجعل هذه الخطوة من الأهداف الرئيسية للدولة المصرية: "التصنيع المحلي أصبح ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات القوية التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة".

توطين بعض الصناعات

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن توطين بعض الصناعات التى كان يتم استيرادها من خلال خطوات من قبل الحكومة سيكون له مردود إيجابي وفوري على الميزان التجاري، وهو ما يسهم فى خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيدًا بتوجيه الحكومة بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها دور أيضًا فى دعم وتعزيز المنتج المحلى.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رجال الأعمال الاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التمكين، لافتًا إلى أن التوسع في صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة وصناعة المغذيات بدلًا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات.

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أستاذ اقتصاد يعدد جهود الدولة فى توطين الصناعات المحلية (فيديو)

اقتصادية النواب التصنيع المحلي زيادة الصادرات النائب عمرو القطامي العصر الذهبي سلاسل الإمداد العالمية

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