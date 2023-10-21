السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"اقتصادية النواب": كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام حاسمة وقوية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة القاهرة للسلام، جاءت معبرة عن إرادة جميع المصريين، وتأكيد على موقف مصر الثابت والعقيدة الرئاسية حيال القضية الفلسطينية.

جاءت معبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري

ووصف القطامي كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام قمة "القاهرة للسلام" بالقوية والحاسمة، مؤكدًا أنها جاءت معبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى، كما أن الرئيس وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوقف نزيف الدماء وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، الذى يعانى من القتل والترويع، وأهمية عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بموقف مصر حيال القضية الفلسطينية، والرفض القطعي للتهجير القسرى للفلسطينيين، وهو ما يُعد إهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض مصر لأى محاولات لإجبار الفلسطينيين للتهجير القسرى من بيوتهم وأراضيهم، لا سيما وأن مصر دفعت ثمنًا باهظًا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وتابع القطامي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد خلال كلمته على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما يؤكد انتصار الدولة المصرية وانتصار إرادتها فى هذا الملف على وجه التحديد".

حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقول لكم بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش في كرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب العرب. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، بمشاركة دولية واسعة: نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

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