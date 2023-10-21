السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: حل القضية الفلسطينية هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش في كرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب العرب.

نحن أمام أزمة غير مسبوقة 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، بمشاركة دولية واسعة، نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

 وتابع الرئيس، لذلك وجهت دعوة اليوم لمناقشة والعمل على التوصل لتوافق محدد على خارطة الطريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام نحو عدة قرارات، منها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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