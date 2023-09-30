أستاذ اقتصاد يعدد جهود الدولة فى توطين الصناعات المحلية (فيديو)

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة وضعت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي ونجح بعد عامين، ثم بدأت الدولة في وضع مناخ جاذب للمشروعات الاستثمارية، والدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة حرصت على دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي، وتوطين الصناعة وذلك استكمالًا لسياسة طويلة تنتهجها الدولة تهدف على توطين الصناعات المصرية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

توطين الصناعة

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الهدف من توطين الصناعة زيادة المعروض من السلع، وإتاحة ميزة تنافسية للمنتج المصري وتصديره للخارج، مما يترتب عليه توفير العملة الصعبة للبلاد.

وتابع: "أصبح لدينا استقرار أمني وسياسي كبير داخل الدولة، أثر إيجابًا على عملية الاستثمار"، منوهًا بأن البنية التحتية للمشاريع والطرق أسهمت بشكل كبير في زيادة التصنيع وجذب المستثمرين.