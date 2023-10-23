موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 لطلبة أولى ثانوي قيمة الرسوم

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية حيث يساعد الجهاز اللوحي المدرسي والمنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فهم المناهج الدراسية.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسلم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابلت المدرسي حيث تستعد كل مديرية من المديريات التعليمية بالمحافظات إلى المدارس الثانوية التي تسلمها للطلاب المقيدين لديها في الصف الأول في موعد أقصاه أول شهر نوفمبر المقبل وذلك استعدادا لامتحانات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والتي تجرى في شهر يناير المقبل وفقا المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك وفق موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 المحدد.

ويتميز التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة بتصميم خارجي يتضمن مواد بلاستيكية في الجزء الخلفي من الجهاز بينما يتميز سح الشاشة بزجاج مرن ويبلغ وزن التابلت الدراسي نحو 525 جراما مما يسهل حمله في كل مكان كما يتميز بأبعاد مناسبة حيث يبلغ طوله نحو 10 سم ويبلغ سماكة الحافة العلوية 1 سم وعرض الجانب نحو 8 سم ويتيح استخدام شريحة اتصال SIM من نوع Nano.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق والمستندات المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من شهادة ميلاد الطالب المقيد في الصف الول الثانوي.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

إيصال مبلغ التابلت الأصلي بعد سداده في أحد فروع مكتب البريد المصري.

إقرار تسليم التابلت المدرسي.

إقرار تسليم التابلت الذي وقع عليه ولي الأمر.

طالبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع رسوم استلام التابلت المقدرة بـ 100 جنيه في البريد والتأكد من وجود الرقم التسلسلي (السريال نمبر) أمام اسم الطالب في الكشوفات لأنه يجب أن يكون نفس السريال تمبر الموجود على علبة الجهاز وعلى ولي الأمر مقارنة الأرقام.

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