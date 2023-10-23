الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| دفعة مساعدات جديدة تدخل غزة.. وأهم مخرجات قمة القاهرة للسلام

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ويرصد "الدستور" أبرز  قضايا التريند فى هذا السياق خلال نشرة لو فاتك التريند. 

مواد غذائية ومستلزمات طبية فى دفعة المساعدات الجديدة إلى غزة

دخلت، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

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دفعة مساعدات جديدة تدخل إلى قطاع غزة

دخلت دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.   

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أظهرت البعد الإنساني.. أستاذ علوم سياسية يوضح أهم مخرجات قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن أهم مخرجات القمة القاهرة للسلام هو ما يتم تطبيقه الآن، من خلال الضغط من الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن  بالضغط على إسرائيل لعدم غزو غزة وعدم التصعيد أكثر الوضع الحالي والذي وصل حدا بالغ السوء في استهداف المدنيين والأبرياء.

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تفاصيل مطالبة الاتحاد الأوروبى بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

طالب الممثل الأعلى، جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وبدء هدنة إنسانية.

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موقف موديست من المشاركة مع الأهلي في لقاء الإياب أمام سيمبا

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي النقاب حول موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول من المشاركة مع المارد الأحمر في لقاء الإياب أمام سيمبا التنزاني المقرر له مساء غد الثلاثاء في الدوري الأفريقي.

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وضع اللمسات الأخيرة بـ6 محطات مترو جديدة استعدادا للتشغيل التجريبي

تستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة تدخل ضمن خطة الدولة في توسعة شبكة خطوط المترو، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للتشغيل التجريبي لافتتاحها. 

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مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني: تبادلا التقييمات حول التصعيد في غزة

في يومه العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

في 23 أكتوبر يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي بمرض الروماتيزم الذي يعد من ضمن الأمراض الشائعة ويصاب به الملايين حول العالم.

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جدول مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة DMCوwatch it

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من عشاق الدراما المصرية من كافة الدول العربية والذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل مع تصاعد الأحداث التدريجي خاصة وأنه يناقش العديد من القضايا والمشاكل التي تخضع لها المرأة في المجتمعات الشرقية.

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