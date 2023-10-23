الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في يومه العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

الروماتيزم
الروماتيزم

في 23 أكتوبر يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي بمرض الروماتيزم الذي يعد من ضمن الأمراض الشائعة ويصاب به الملايين حول العالم.

اليوم العالمي لمرض الروماتيزم

ويهدف باليوم العالمي بمرض الروماتيزم لزيادة الوعي لدى الناس لمعرفة أبرز أعراض مرض الروماتيزم وأسباب الوقاية به، لأن لهذا المرض أكثر من 100 نوع روماتيزمي، وفقا لموقع "everyday health".

وتزامنًا مع احتفال العالم في 23 أكتوبر باليوم العالمي بمرض الروماتيزم، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها عن خطورة مرض الروماتيزم، وذلك وفقًا لموقع "every day health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟
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تعرف على أعراض مرض الروماتيزم وكيفية الوقاية منه

كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

تعد الأمراض الروماتيزمية من ضمن الأمراض الأكثر خطورة التي يمكن أن تصيب الإنسان، فهو عبارة عن التهاب وضعف في العظام يمكنه أن يصيب الساقين والذراعين.

في العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

أعراض الروماتيزم في اليدين

1 - ألم في اليد والأصابع، وقد يصاحبه تصلب بهما وتورم.
2 - دفء اليد والمفاصل.
3 - ظهور تشوهات في مفاصل الأصابع.
4 - الشعور بوخز وتنميل في اليدين، وهو ما قد يشير الإصابة بمرض الروماتيزم.

أعراض الروماتيزم في الركبة

1 - الشعور بالألم عند المشي أو أداء مجهود شاق، أو ممارسة الرياضة.
2 - سماع صوت فرقعة أو طقطقة عند تحريك الركبة.
3 - فقدان الشهية.

في العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

أعراض الروماتيزم في العين والفم

1 - جفاف الفم.
2 - التهاب اللثة.
3 - التهيج والعدوى.
كذلك من الأعراض التي قد تظهر على العينين ما يلي:

1 - جفاف العينين والألم.
2 - الالتهابات والاحمرار.
3 - حساسية للضوء.
4 - صعوبة الرؤية وتشوشها.

في العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

والجدير بالذكر، ينصح الأطباء بتناول الماء لحمايتك من الجفاف، وممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي، والإهتمام بالوجبات الغذائية التي تمد جسمك بالكالسيوم والبروتين لحمايتك من أعراض مرض الروماتيزم.

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