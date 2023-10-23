وضع اللمسات الأخيرة بـ6 محطات مترو جديدة استعدادًا للتشغيل التجريبى

تستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة تدخل ضمن خطة الدولة في توسعة شبكة خطوط المترو، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للتشغيل التجريبي لافتتاحها.

والمحطات المقرر افتتاحها هي (السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- محور روض الفرج)، وتضيف المحطة الواحدة إلى شبكة المترو 50 ألف راكب يوميًا، حيث من المتوقع أن تضيف الـ6 محطات 300 ألف راكب يوميًا.

تطويـر مشـرع متـرو الأنفـاق

وقال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لـ"الدستور" إن وزارة النقل أولت أهمية خاصة لتطوير مشروع مترو الأنفاق باعتباره من أهم المشروعات التنموية التي تخدم المواطن، فهو الأسرع والأقل تكلفة، ويسهم في تقليل التكدس المروري من خلال نقل ما يقرب من 4.5 مليون راكب يوميًا.

يذكر أن وزارة النقل أولت اهتمامًا خاصًا بمشروع مترو الأنفاق، فمنذ عام 2014 حتى عام 2023 نفذت وزارة النقل ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه، حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

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