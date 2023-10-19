يقدم موقع الدستور طريقة الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال تلك الخطوات.

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية



1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تقدر ب 320 ألف منفذ.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير، استعرض خلال فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقامة في العاصمة الصينية بكين دور جمهورية مصر العربية في مبادرة الحزام والطريق.

وقال كامل إنه خلال الـ10 سنوات من إعلان مبادرة الحزام والطريق، قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصري باستثمارات بقيمة 100 مليار دولار على أربعة محاور أساسية.

تطوير قطاع السكك الحديدية

وأضاف الوزير أن هذه الخطوات تتم بهدف جعل قطاع الخدمات اللوجستية المصري قادر على الاندماج مع قطاع الخدمات اللوجستية الصيني، وكذلك خدمة وتلبية احتياجات التجارة الدولية الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر لاعبًا رئيسيًا في مبادرة الحزام والطريق، فموقعها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري إذ أنها الممر الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب، ومن ثم فهو لا غنى عنه لمرور التجارة المنقولة عبر هذا الطريق والمتوجهة إلى أوروبا ومن هذا المنطلق يأتي دور تنمية محور قناة السويس ليكون مركزًا لوجستيًا للسفن والبضائع لخدمة طريق الحرير.