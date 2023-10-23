رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. وتعود للانعقاد 5 نوفمبر

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد مرة ثانية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 5 من نوفمبر القادم.

جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر وإحالته للحكومة.

وعاتب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء ممن لهم علاقة بملف الأسمدة وخاصة وزيري الزراعة والبترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقريرا بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقال رئيس المجلس: “لنا عتاب على الحكومة، كان المفروض مشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة، أنا وجهت لهما الدعوة بالأمس للمشاركة اليوم ولكنهما للأسف لم يحضرا الجلسة على الرغم من أهمية الموضوع الذي يمس جانبا كبيرا من مواطني مصر والمزارعين، لأنهم عصب الزراعة والإنتاج، وكنا نتوقع أن يشارك معنا كافة الوزراء المعنيين”.

عتاب رئيس المجلس رد عليه الوزير علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية بقوله: “بالأمس حضر وشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واليوم رئيس الشركة القابضة للغاز، وكان من المقرر حضور نائب وزير الزراعة اليوم، وبعد التواصل معه علمت أنه مكلف بمهمة وطنية ويشارك رئيس مجلس الوزارء في زيارة خارجية”.