الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".

ويواصل المجلس في جلسته العامة، غدا الإثنين، في نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسات سابقة.

جلسة طارئة بمجلس الشيوخ

وعقد مجلس الشيوخ جلسة  طارئة الأربعاء الماضي، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ووافق المجلس خلال الجلسة على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.

ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها، "سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدًا".

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.

وقال إن كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيًّا كانت جنسية من يعالج فيها أو دينه، وأضاف "ما حدث في المستشفى المعمداني بربرية غير مسبوقة".

رؤساء الهيئات البرلمانية

وكان أعلن وكيل المجلس، المستشار بهاء أبو شقة، تلقي إخطارات من 5 أحزاب سياسية، برؤساء الهيئات البرلمانية لها في المجلس، وجاءت على النحو التالي:
السيد عبد العال رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، وعمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، 
وإيهاب وهبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وياسر الهضيبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وسامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.

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