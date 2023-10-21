السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بالشيوخ: أتوقع أن تشهد المنطقة حربًا إقليمية إذا استمرت الحرب

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أنه إذا تخطت الحرب الحالية 6 أسابيع ودخلت أطراف أخرى أتوقع أن تشهد المنطقة حربًا إقليمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، بقناة "سي بي سي" الفضائية، أن إسرائيل تسعى إلى فرض سيطرتها ومخططاتها علي دول المنطقة.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد، إلى أن الوضع في الضفة الغربية، قد يشتعل في أي وقت، بالإضافة إلى حزب الله والكثير من الأطراف، قد يشعل فتيل الحرب في المنطقة العربية.

عضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي الاعلامي جابر القرموطي سي بي سي إسرائيل حزب الله

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