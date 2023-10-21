مجلس الشيوخ يواصل عقد جلساته العامة غدا

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة، غدا الأحد، 22 أكتوبر.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".

ويواصل المجلس في جلسته العامة بعد غدا الاثنين في نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسات سابقة.

الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ



وعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة الأربعاء الماضي؛ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الطارئة، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.

رسالة للرئيس

ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها: «سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدًا».

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن أعضاء مجلس الشيوخ عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.

وقال إن كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيًّا كانت جنسية من يعالج فيها أو دينه. وأضاف: «ما حدث في المستشفى المعمداني بربرية غير مسبوقة».