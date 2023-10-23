الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يعاتب وزراء بسبب غيابهم عن "جلسة الأسمدة".. والحكومة ترد: مكلفون بمهمة وطنية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

عاتب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء الذين لهم علاقة بملف الأسمدة، خاصة وزير الزراعة ووزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، حول اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

لنا عتاب على الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة "عبدالرازق".

وقال رئيس المجلس: "لنا عتاب على الحكومة، وكان من المفروض مشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة العامة".

وتابع: "وجهت لهم الدعوة بالأمس للمشاركة اليوم، ولكنهم للأسف لم يحضروا الجلسة على الرغم من أهمية الموضوع والذي يمس جانبًا كبيرًا من مواطني مصر والمزارعين لأنهم عصب الزراعة والإنتاج، لذا كان لنا هذا العتاب، وكنا نتوقع أن يشارك معنا كافة الوزراء المعنيين".

ورد عليه الوزير علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، قائلاً: "أمس حضر وشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وشارك رئيس الشركة القابضة للغاز، واليوم يشارك نائب وزير الزراعة، وكان من المفترض أن يشارك في الجلسة اليوم وأخبرته بذلك، إلا أنه مكلف بمهمة وطنية ويشارك رئيس مجلس الوزراء في زيارة لإحدى الدول".

وأوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

ودعا التقرير، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أمس، إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وفقًا لمعايير محددة، مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.

مجلس الشيوخ بعض الوزراء وزير الزراع وزير البترول ملف الأسمدة وزير الشئون البرلمانية

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