الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف موديست من المشاركة مع الأهلى فى لقاء الإياب أمام سيمبا

موديست
موديست

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الطبي لنادي الأهلي النقاب حول موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول من المشاركة مع المارد الأحمر في لقاء الإياب أمام سيمبا التنزاني المقرر له مساء غد الثلاثاء في الدوري الإفريقي.

وتعافى موديست من الإصابة بعدوى فيروس كورونا التي أبعدته عن لقاء الذهاب في تنزانيا، لكنه لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية وخضع لمسحة طبية أظهرت سلبية المسحة.

وبدأ موديست تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الوحدات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأكد المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول يدرس إراحة اللاعب ومنحه المزيد من الوقت لاستعادة عافيته مجددا وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على فترة صعبة.

وكان موديست شارك مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 3 مباريات سجل خلالها هدفا بينما ابتعد عن السوبر الإفريقي وانطلاقة الفريق بدوري أبطال إفريقيا لعدم قيده في القائمة.

ويتأهل الفائز من الفريق الأول بنادي الأهلي وسيمبا التنزاني لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى هذا الموسم.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء أمس، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء غد الثلاثاء في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد عبدالمنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبا الفريق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي، بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في تنزانيا.

أنتوني موديست الاهلى كولر طبيب الفريق أحمد جاب الله

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