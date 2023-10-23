الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أظهرت البعد الإنساني.. أستاذ علوم سياسية يوضح أهم مخرجات قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن أهم مخرجات القمة القاهرة للسلام هو ما يتم تطبيقه الآن، من خلال الضغط من الدول الأوروبية والرئيس الأمريكي جو بايدن  بالضغط على إسرائيل لعدم غزو غزة ووعدم التصعيد أكثر الوضع الحالي والذي وصل حدا بالغ السوء في استهداف المدنيين والأبرياء.

وأضاف أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم غير المسبوق من بايدن للإسرائيليين لقتل الفلسطينيين سيحدث مشكلة كبيرة داخليا وخارجيا، وعليهم أن يتوقفوا ويعيدوا النظر فى ذلك، موضحا أن قرارات بايدن بالدعم الأعمى لإسرائيل فى هذه الأزمة وما قبلها. 

التغيير فى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل قادم لا محالة

 ولفت أشرف سنجر، إلى أن التغيير فى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل قادم لا محالة وسيكون من الشارع الأمريكى والأوربى ومن الأمريكيين والأوروبيين أنفسهم، موضحا أن كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام هى خطة عمل لكيفية حل القضية الفلسطينية، أظهرت البعد الإنساني لما يحدث في غزة وفلسطين حاليا وضرورة التعامل  معه وفقا للقانون الدولي والإنساني.

خبير السياسات الدولية القمة القاهرة للسلام مخرجات نيويورك جو بايدن إسرائيل للإسرائيليين

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