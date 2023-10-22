أستاذ علوم سياسية: القيادة المصرية تتحرك بسرعة لحل أزمة قطاع غزة

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن قمة القاهرة للسلام أبرزت عدة سمات مهمة جدًا، أهمها أن مصر لم تكن ترى أن في هذا المؤتمر أي نوع من التوافق بين القوى والأطراف المشاركة، ولكن كان ضروريًا لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولية مواجهة الوضع غير الإنساني في قطاع غزة، في ظل مجموعة من جرائم الحرب المتتالية التي يوجهها العدو الإسرائيلي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمر يرتبط بوجود حالة من حالات إبراز وجهات النظر المختلفة على المستوى العربي والإفريقي أمام المجتمع الدولي وليس الغربي فقط، وما نعلمه جيدًا أن الإعلام الغربي يريد أن يبرز مجموعة من المحددات المتعلقة بمثل هذه الأزمة، منها الطرف المستضعف وهو الإسرائيلي كما يبرزه الإعلام الغربي.

التحرك المصري السريع من أجل إيجاد مخرج للأزمة

وأوضح الشيمي أن القيادة المصرية تحاول أن تضع الأمر في إطار مجموعة من المحددات وفي إطار عدد من المشاورات والحوارات الهاتفية واستقبال عدد من المسئولين، وكلها تبرز التحرك المصري السريع من أجل إيجاد مخرج للأزمة، ووضع حد رئيس للأمن القومي المصري، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مرة.