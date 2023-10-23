الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تقصف بئرالسبع برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

حماس تقصف بئرالسبع
حماس تقصف بئرالسبع

أعلنت حماس، اليوم الإثنين، عن أنها قصفت بئرالسبع المحتلة برشقة صاروخية ردًا على استهداف  المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة عسقلان الإسرائيلية برشقة صاروخية؛ ردًّا على استهداف المدنيين، مشيرة إلى قصف تحشدات للجيش الإسرائيلي قرب مفكعيم برشقة صاروخية.

وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن حوالي 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة لأونروا في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح في قطاع غزة.. مشيرة إلى أن متوسط عدد النازحين لكل مأوى في الوقت الراهن هو 4400 نازح ليصل إلى 19600 في المأوى الأكثر ازدحاما.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة  أكدت أونروا مقتل 13 شخصا آخر من موظفيها في غزة، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر الجاري.

ووفقا لتقرير أونروا  تعرضت المدرسة التابعة لها في خان يونس لأضرار جسيمة ليصبح عدد المنشآت التابعة للوكالة التي تأثرت جراء القصف منذ 7 أكتوبر، 38 منشأة.

وأفادت وكالة أونروا بأنه وفقا لوزارة الصحة في غزة قتل 4385 شخصا منذ يوم 7 أكتوبر من بينهم 1756 طفلا و967 امرأة فيما أصيب 13561 شخصا بجروح.

طيران الاحتلال الإسرائيلي

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، شن غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة، بعد ليلة مرعبة تعتبر الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وذكرت مصادر طبية، أن 23 مواطنًا استُشهدوا بينهم أطفال ونساء خلال أقل من 12 ساعة في محافظة خان يونس، في عدة غارات استهدفت منازل لعائلات أبورشوان، وأبودقة، وعبدالغفور، في مناطق قيزان النجار، وعبسان الكبيرة، والمناطق الغربية.

وأضافت المصادر أن 17 مواطنًا استُشهدوا وأُصيب العشرات بجروح، جراء تعرض شقة سكنية في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم انتشال 5 شهداء وعدد من الإصابات من منزل لعائلة أبوشحادة الذي استهدفه طيران الاحتلال شرق خان يونس جنوبا.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري عن استهداف 20 خلية تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

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