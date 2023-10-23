"اشتية": شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى فى كل فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن سعينا للحرية والاستقلال وإقامة دولتنا لن يتوقف، وصمودنا على أرضنا لن تخلخله جرائم المستعمرين.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، أن "شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء، مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام عن أهلنا هناك لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية".

جرائم الاحتلال تُرتكب في كل أنحاء فلسطين

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن: جرائم الاحتلال تُرتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي الجيش والمستعمرين، هذه الجرائم يجب أن تتوقف فورًا.

وأكد أن: ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة لأهلنا المحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عالٍ، لكن يجب أن يكون مسموعًا لحماة إسرائيل، ووجّه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، وطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن ما يتردد على لسان قادة دولة الاحتلال من تحضير لاجتياح بري يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجيرًا قسريًا وقتلًا من أجل القتل والانتقام.

الشعب الفلسطيني صاحب حضارة وشعب عريق

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن: الشعب الفلسطيني صاحب حضارة وشعب عريق له تاريخ وحاضر ومستقبل، وهو صاحب الأرض وموجود فوقها منذ آلاف السنين، وإسرائيل كيان استعماري احتل أرضنا وشرد شعبنا.

ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية تقوم بها ماكينة إجرام بعقلية همجية بربرية استعمارية، تشتهي القتل، وتتلذذ بعذابات الأبرياء والأطفال وتقصف المساجد والكنائس".

وأشار إلى أن الحكومة تتابع مع الأخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح، وأن السيد الرئيس محمود عباس يجري كل الاتصالات مع دول وزعماء العالم من أجل وقف العدوان عن شعبنا.

وأضاف: شعبنا سيهزم نوازع الغطرسة والإجرام، وأحلام التوسع التي تصوغ أيديولوجية وفكر قادة إسرائيل الذين يمارسون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الاغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري، وهي مسئولية دولية.

ودعا رئيس الوزراء إلى السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال التي تُرتكب هناك.