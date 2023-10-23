الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: إسرائيل تقصف غزة بشكل غير مسبوق.. والغارات سوت المبانى بالأرض

غزة
غزة

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الإثنين، إن جيش  الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة لأكثر من أسبوعين في هجوم شرس لا هوادة فيه على نحو غير مسبوق منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

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وأوضحت “الجارديان” في تقرير لها أن القصف الإسرائيلي خلف وراءه العديد من الضحايا من بينهم الأطباء والشعراء والعائلات والأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استهدف مقاتلي حماس وحركة الجهاد الإسلامي، لكن الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، قتلوا في غارات دمرت مناطق سكنية بالأرض، ووفقا لمسئولي الصحة في قطاع غزة استشهد أكثر من 4600 شخص، ما يجعل الصراع الأكثر دموية من بين الحروب الخمس التي خاضتها إسرائيل منذ عام 2007.

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وفندت الجارديان بعضا من شهداء فلسطين جراء القصف الاسرائيلي من بينهم "بيسان هيلاسا" وتبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس الطب، حيث قتلت في منزلها جراء الغارات، إلى جانب والدتها وشقيقتها الكبرى مرح وشقيقها عمر.

كذلك الشيماء صادم قُتلت مع أفراد عائلتها عندما أصابت الصواريخ مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، وفي شهر يوليو احتفلت صادم بكونها أفضل طالبة في المرحلة الثانوية في فلسطين، بعد حصولها على معدل 99.6% في امتحان التعليم الثانوي العام في فلسطين.

يوسف دواس وكان دواس شاعرًا وكاتبًا شابًا، استشهد إلى جانب أفراد عائلته في بلدة بيت لاهيا الشمالية يوم السبت 14 أكتوبر، وأعلنت مجموعة "نحن لسنا أرقام" التي كان ينتمي إليها، وفاته على تويتر.

أيضا فيولا ويارا من عائلة عماش حيث قُتلت الشابات في كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة، التي أصيبت بصاروخ بينما كان مئات الأشخاص متجمعين في المجمع بحثًا عن مأوى.

 وكتب عضو الكونجرس الأمريكي جاستن عماش على موقع X أن العديد من أقاربه كانوا من بين 16 شخصًا على الأقل قتلوا في الكنيسة وقال “لقد عانى المجتمع المسيحي الفلسطيني كثيرًا. عائلتنا تتألم بشدة، فليحفظ الله جميع المسيحيين في غزة”.

عائلة شعبان، قتل منها أيضا الأشقاء عمر، 11 عامًا، وغادة، 10 أعوام، وبتول، 7 أعوام، وأحمد البالغ من العمر عامًا واحدًا إلى جانب والديهم بعد أن أصابت صواريخ مبنى سكنيًا في حي النصر، شمال مدينة غزة، صباح يوم 8 أكتوبر.

هبة زقوت، وهي فنانة تشكيلية ومعلمة تبلغ من العمر 39 عامًا، قتلت إلى جانب ابنيها الصغيرين، آدم ومحمود، خلال هجوم صاروخي في 13 أكتوبر وكانت المعيل الوحيد لأسرتها، وتركت وراءها زوجها وطفلين. 

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