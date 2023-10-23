إسعاف نابلس: تجدد قصف الاحتلال على غزة وسقوط 500 شهيد

أكد الدكتور أحمد جبريل، مدير مرفق إسعاف نابلس، تجدد القصف الإسرائيلي على غزة، لافتًا إلى سقوط ما يقرب من 500 شهيد الليلة الماضية، و1400 شخص في عداد المفقودين.

ونوه "جبريل"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن جيش الاحتلال يقصف المستشفيات في قطاع غزة دون سابق إنذار.

وأوضح مدير مرفق إسعاف نابلس أن جيش الاحتلال قصف محيط مستشفى القدس في غزة على مدار ثلاثة أيام، وبداخله 1200 شخص.

اكتظاظ بالمستشفيات في قطاع غزة

وتابع: "لدينا اكتظاظ بالمستشفيات في قطاع غزة بالمرضى، بسبب ارتفاع عدد المصابين والشهداء".