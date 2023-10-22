كاتب صحفى: قمة القاهرة للسلام أكثر المواقف تكاملًا فى دعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد إن الموقف المصري منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري حتى اليوم وانعقاد قمة القاهرة للسلام أمس، كان هو الموقف الأشمل الذي تميز بنوع من أنواع التكامل.

وأضاف أحمد، خلال لقائه عبر قناة DMC، اليوم الأحد، أن الموقف المصري داعم للأشقاء في فلسطين، ويدين الانتهاكات والمجازر والجرائم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الهدف من الدعوة لقمة القاهرة للسلام هو خلق رأي عام دولي عابر للقارات والثقافات، حيث شارك في هذه القمة 34 رئيسًا وزعيمًا ومسئولًا عن منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

حدوث نوع من التزييف للرأي العام الدولي

ونوه الكاتب الصحفي بأن المشكلة في الأحداث الجارية هو حدوث نوع من التزييف للرأي العام الدولي، وتم تصدير إسرائيل وكأنها تدافع عن النفس وليس كدولة احتلال ترتكب مجازر، وفي المقابل تم تصدير الشعب الفلسطيني بأنه شعب يرتكب عمليات إرهابية، وإذن إسرائيل تدافع عن نفسها.

وأكد الكاتب الصحفي أن الموقف المصري عمل على تصحيح هذه الصورة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، والوصول إلى هدنة ووقف فوري لإطلاق النار، وإحياء مسار السلام.