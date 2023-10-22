الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دفعة جديدة من المساعدات.. "القاهرة الإخبارية" ترصد المشهد أمام معبر رفح (فيديو)

شحانات المساعدات
شحانات المساعدات عند معبر رفح

رصد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح، المشهد من أمام معبر رفح البري، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد لسائقي الشاحنات التي تقل كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة، وهناك نحو حوالي 17 حافلة تم تجهيزها منذ أمس، وهي في وضع الاستعداد الآن.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن جميع السائقين في الشاحنات استعدوا لإشارة الإذن بالدخول إلى المعبر، وبعد ذلك الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية، متابعًا: "الكل هنا يتأهب لهذه اللحظات، ونحن على مشارف بادرة أمل جديدة ودفعة جديدة من المساعدات التي تنطلق من الأراضي المصرية، عبر منفذها البري مع الأراضي الفلسطينية".

إعداد شاحنات المساعدات

وأردف: "كل هذه الاستعدادات تجري على قدمٍ وساق، والعمل لم يتوقف خلال ليلة أمس؛ لتجهيز الشاحنات، وتحميلها بالمستلزمات الطبية، وهي التي تأتي في المقام الأول من حيث أولوية العبور والتجهيز، ثم المواد الإغاثية والمواد الغذائية".

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح، أن هناك شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية قدمها الهلال الأحمر المصري، وعمل على تجهيزها طوال ليلة أمس مع أبناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إضافة إلى كميات أخرى من المستلزمات الطبية التي قدمتها الدول عبر طائرتها إلى مطار العريش.

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