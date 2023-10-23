الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: الضغط الدبلوماسى لمصر أحد أسباب تأجيل اجتياح غزة البرى

تأجيل اجتياح غزة
تأجيل اجتياح غزة البري

كشف شادي محسن، باحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، عن أسباب تأجيل الاجتياح البري الذي أعلنته إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، مؤكدا أن سيناريو اجتياح غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تم تأجيله لـ 5 أسباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن هناك أسبابا لوجستية متعلقة بتسليح الجيش الاحتياطي في إسرائيل، وسبب سياسي بسبب الضغط الإقليمي الذي تسببه مصر على دولة الاحتلال نتيجة استهدافها المدنيين العزل.

أسباب اقتصادية تمنع إسرائيل من الاجتياح البري

وتابع: "هناك سبب اقتصادي بسبب التكلفة الضخمة للحرب على اقتصاد إسرائيل، علاوة على أسباب متعلقة بالحرب متعددة الجبهات، إذ تمت الإشارة إليها في قمة القاهرة للسلام 2023 التي استضافتها مصر، وقدمت مصر لرئيس وزراء بريطانيا تقدير موقف أن ما يحدث قد يولد حربا متعددة الجبهات في لبنان سوريا والعراق، بإضافة الضغط الدولي بتهدئة الأوضاع في شتى الدول".

وواصل: "صار هناك مؤشر مستجد، وهو ما أطلق عليه التهجير العكسي، بعدما نفذ الاحتلال ضربات جوية عنيفة على شمال القطاع، دفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا، ثم عادوا مرة أخرى إلى مخيماتهم شمالا وفي وسط قطاع غزة، فأصبحت إسرائيل مضطرة إلى ضرب هذه المخيمات أكثر من مرة لعدة أيام متتالية".

وأوضح أن سبب التهجير العكسي هو أن الفلسطينيين دشنوا ضمنيا ما يسمى بالمقاومة الشعبية في حالة الاجتياح البري، وإذا دخلت إسرائيل قطاع غزة ستجد فلسطينيين مقاومين شعبيا، حتى لا تخلو الأرض للإسرائيليين في الشمال.

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