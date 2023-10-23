عبد الرحمن بطاح.. تيك توكر فلسطيني يعرض أحداث غزة بطريقته الخاصة

على طريقته الخاصة ينقل الشاب الفلسطيني عبد الرحمن بطاح الأحداث في قطاع غزة إلى متابعيه في تيك توك، في مقاطع فيديو تحظى بملايين المشاهدات.

ومن خلال الكوميديا السوداء، يعرض بطاح يومياته في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويشرح معاناة الناس في الحصول على مياه نظيفة وغذاء ووقود وحتى شحن هواتفهم المحمولة من خلال ألواح الطاقة الشمسية، مع نفاد الوقود بالقطاع.

كوميديا سوداء عن قطاع غزة

يصوِّر بطاح مقاطع الفيديو من أعلى سطح منزله. وفي أحد الفيديوهات يمكن سماع دوي الصواريخ الإسرائيلية في الخلفية.

في إحدى فيديوهاته، يشير إلى صوت قصف عالٍ في الخلفية ويقول: “أجواء الحرب هي الأعلى، مثل قهوة الصباح المثلجة. أعطني من 10 إلى 15 دقيقة وقد أموت”.

وفي فيديو آخر يقول: “يسألني الكثير من الناس كيف هي الحياة في غزة.. تخيل أنك مضطر للاستيقاظ في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحًا للتوجه إلى المخبز على أمل أن تكون من بين أول خمسين شخصًا في قائمة الانتظار.. تخيل أنك مضطر للمشي من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات لملء زجاجة ماء.. تخيل أنك تذهب إلى السوبر ماركت لشراء الطعام وتنتهي بك الأمور بشراء الجبن لأنك لا تستطيع الطهي عند انقطاع الغاز.. تخيل المشي لمدة ساعة واحدة لتتمكن من شحن هاتفك قليلًا بالطاقة الشمسية.. تخيل أن هذا كله حقيقة وأنا لا أختلق شيئًا.. الوضع يشبه القهوة المثلجة.. هذا الصفاء وسط الفوضى ليس جديدًا على البشر في مثل هذه الأوقات الوحشية، وبالتأكيد ليس جديدًا على الفلسطينيين الذين يتقنون فن التعايش جنبًا إلى جنب مع المأساة والألم”.