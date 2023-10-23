الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 95 طن قمامة خلال حملات نظافة مكثفة بدسوق في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القيام بحملات نظافة مكثفة بقرى جنوب دسوق، حيث تم رفع ما يقرب من 95 طن قمامة من الشوارع، ويأتي ذلك تزامنًا مع المولد الإبراهيمي.

رفع أطنان من المخلفات 

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أن قرية محلة دياي قد قامت برفع  25 طن مخلفات القمامة بواسطة 5 مركبات، بالإضافة إلي لودر الوحدة المحلية بقرية محلة دياي والقرى التوابع منية جناج وكفرالخير ونقلها للمقلب العمومى، وكذا شباش الشهدء رفع 30 طن مخلفات القمامه بعدد اثنين سيارة 5 أطنان وجرار ولودر، وكذا قرية كفر مجر حيث تم رفع  40 طن قمامة تقريبًا بـ4  سيارات و 4 جرار نظافة واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق.

txt

بالتزامن مع المولد الإبراهيمي.. حملات تموينية مفاجئة بدسوق في كفر الشيخ

وأوضح اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه أيضا قد تم  القيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الإشغالات، كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة شن حملات نظافة مكثفة ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع.

دسوق محلة دياي كفر الشيخ حملات نظافة المولد الابراهيمي

مواد متعلقة

ضمن حياة كريمة.. إجراء الفحوصات الطبية المجانية لـ1700 شخص بكفر الشيخ

بالتزامن مع المولد الإبراهيمي.. حملات تموينية مفاجئة بدسوق في كفر الشيخ

150 طبيبًا بكفر الشيخ يتطوعون لعلاج مصابي غزة

حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى كفر الشيخ

"أزهرية كفر الشيخ": تنفيذ خطابات الندب للعاملين بالمعاهد وإحالة المُتباطئ للتحقيق

حشود بكفر الشيخ دعمًا للرئيس السيسي وموقفه بشأن فلسطين

أهالى كفرالشيخ يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

اختتام الدورات التدريبية لتنمية مهارات المعلمين والإداريين بمعاهد كفر الشيخ

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"