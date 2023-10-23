رفع 95 طن قمامة خلال حملات نظافة مكثفة بدسوق في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القيام بحملات نظافة مكثفة بقرى جنوب دسوق، حيث تم رفع ما يقرب من 95 طن قمامة من الشوارع، ويأتي ذلك تزامنًا مع المولد الإبراهيمي.

رفع أطنان من المخلفات

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أن قرية محلة دياي قد قامت برفع 25 طن مخلفات القمامة بواسطة 5 مركبات، بالإضافة إلي لودر الوحدة المحلية بقرية محلة دياي والقرى التوابع منية جناج وكفرالخير ونقلها للمقلب العمومى، وكذا شباش الشهدء رفع 30 طن مخلفات القمامه بعدد اثنين سيارة 5 أطنان وجرار ولودر، وكذا قرية كفر مجر حيث تم رفع 40 طن قمامة تقريبًا بـ4 سيارات و 4 جرار نظافة واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق.

وأوضح اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه أيضا قد تم القيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الإشغالات، كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة شن حملات نظافة مكثفة ورفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع.