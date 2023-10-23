الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن حياة كريمة.. إجراء الفحوصات الطبية المجانية لـ1700 شخص بكفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعمل الفحوصات الطبية لـ1709 أشخاص بمدينة الحامول، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مؤكدًا تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ

من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم القافلة الطبية للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المناوفة التابعة للوحدة المحلية بالكفر الشرقي، بالحامول، وصرف العلاج  بالمجان علي مدار يومين، من خلال توقيع الكشف على الحالات بالعيادات المتنقلة، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 143 بعيادة الرمد، 310 أشخاص بعيادة الباطنة، 218 شخصا بعياد العظام، 73 بالمسالك البولية، 476 بعيادة الأطفال، 38 بعيادة الجراحة، 76 أنف وأذن وحنجرة، 165 بعيادة الجلدية، 65 بعيادة النساء والتوليد، 113 بعيادة الفم والأسنان، 32 بعيادة تنظيم الأسرة.

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جامعة كفر الشيخ تطلق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

ومؤخرا، فقد أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وبيطرية شاملة إلى قرية الناصرية والقرى المجاورة بمركز الرياض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة بأكملها.

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