حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى كفر الشيخ

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة 3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية دقلت، وقرية الحمراء، وقرية الحلافي.

وأضاف موافي، أن ذلك يأتي استمرارًا لتنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

إزالة التعديات

وتم وقف الأعمال وإزالة الشدد الخشبية لجميع الحالات، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.

جاء ذلك، بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني شهاب رئيس قرية الحلافي، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، ومرتضى قنديل، رئيس قرية دقلت، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

ووجّه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذا ضبط مخالفات البناء، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة تجاه المخالفين والمتعديين.