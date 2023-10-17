الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الأجهزة التنفيذية فى متابعة تنفيذ مبادرة " تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية "بمختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

  • المبادرة تشمل 7 سلع غذائية أساسية

هذا وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز  "، وتستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

حيث تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في هايبرات المدينة بهايبر منفذ المنطقة الشمالية العسكرية ببلطيم، بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك والصحة والغرفة التجارية والطب البيطرى، مناشدًا جميع المحال التجارية للدخول في المبادرة لرفع العبء علي المواطنين.

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وكيل "تموين كفر الشيخ" يكشف أسماء المنافذ الملتزمة بخفض الأسعار

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في الأسواق التجارية والمحلات التجارية والهايبر ماركت لخفض الأسعار في السلع الأساسية، حيث تم عمل حملة تموينية على المخابز، مناشدًا جميع المحال التجارية الدخول في المبادرة لرفع العبء على المواطنين.

كما ناشد جميع المحال التجارية وسوبر ماركت الدخول في المبادرة لرفع العبء علي المواطنين.

فيما أكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أنهم يقومون بتسيير حملات مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية من أجل ضبط أسعار السلع وأيضا التأكد من جودة المنتجات والسلع قبل عرضها للمواطنين والضرب بيد من حديد علي المحتكرين.

التموين بلطيم مطوبس كفر الشيخ السلع الأساسية

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