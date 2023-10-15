وكيل "تموين كفر الشيخ" يكشف أسماء المنافذ الملتزمة بخفض الأسعار

أكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه قد تم التنبيه على باقى السلاسل التجارية للانضمام إلى مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدن المحافظة وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بكفرالشيخ، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة.

أسماء المنافذ والسلاسل الغذائية الملتزمة بقرار مجلس الوزراء

وأضاف حبيب، أن محافظة كفرالشيخ قد قامت بإفتتاح عدد من منافذ " معًا ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة في الأماكن والسلاسل التالية التي بدأت في تنفيذ المبادرة ( خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب _ ماركت الرفاعي _ أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعة_أسواق عماد الدين_ ألبان مندور) بالإضافة إلى هايبر المنطقة المنطقة الشمالية العسكرية.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن ظاهرة إرتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتى تم تطبيقها أمس.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.