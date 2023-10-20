الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حشود بكفر الشيخ دعمًا للرئيس السيسي وموقفه بشأن فلسطين

مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ

شهد ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، تظاهرة حاشدة رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتواصلة على الفلسطينين، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة ولبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ووجه المتظاهرون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره البارز والشجاع في دعم القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات المختلفة للقطاع المحاصر، ورفضه القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة تهجير الفلسطينين.

ردد المتظاهرين نداءات للمجتمع الدولي بأن يكون منصفا وعادلًا عند التعامل مع القضية الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية في هذا الصدد والعمل علي كبح جماح إسرائيل والتصدي لها، وشعارات داعمة لفلسطين ورافعين أعلامها بجانب العلم المصري، رافعين صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لإشادتهم بموقفه في تلك القضية المصيرية للعرب أجمعين ومساعيه الدؤوبة من أجل إحلال السلام في المنطقة.

إقامة صلاة الغائب بمساجد كفر الشيخ

فيما أقيمت صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين بمساجد المحافظة، وذلك عقب صلاة الجمعة، تلبية لدعوة وزارة الأوقاف.

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وقال حسن الدسوقي، أحد أهالي كفر الشيخ، إن الرئيس السيسي، رفع اسم مصر عاليا بموقفه الشجاع من القضية الفلسطينية والعمل علي الحفاظ على قضية العالم العربي التاريخية، وهي القضية الفلسطينية، والتي لازالت كانت داخل وجدان كل عربي، مبديًا دعمه لموقف الرئيس في منع تهجير الفلسطينين من أرضهم ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
مظاهرات كفر الشيخ
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