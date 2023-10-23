بالتزامن مع المولد الإبراهيمي.. حملات تموينية مفاجئة بدسوق في كفر الشيخ

قاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة تموينية بيطرية مكثفة للمرور على المحال التجارية والأسواق ومحال الجزارة، وبيع الدواجن، وذلك في إطار ماتقوم به دسوق من حملات رقابية بالتزامن مع المولد الإبراهيمى، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، إدارة تموين بندر دسوق، والرقابة التموينية، والإدارة الصحية، والطب البيطرى، والبيئة، والإشغالات.

استهدفت الحملة المفاجئة المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحال بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحال الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة بهدف ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر صحة شهادات، و1 محضر نظافة، و1 محضر صلاحية والباقي محاضر عدم إعلان اسعار حلويات.

محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الإقليم، أنه قد تم تحرير مئات من المحاضر التموينية للتجار المخالفين وذلك في حملات مكبرة في المدن والمراكز من أجل ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة قبل وصولها للمواطنين.

يذكر، أن مولد الرجبي «مولد سيدي إبراهيم الدسوقي»، في محافظة كفر الشيخ، كما يطلق عليه أتباع المذهب الصوفي في مصر، وهو المولد المصغر للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، يستقبل نحو 2.5 مليون شخص، من جميع محافظات مصر، والدول العربية، وكذلك الأوروبية.