إنهاء معاناة 13 عاما.. تعديل الشكل التعاقدي لـ893 متعاقدا في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 1898 لسنة 2023، بتعديل الشكل التعاقدي للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والمراقبة العامة للتعاونيات بالمحافظة والمشروعات " الدفعة الثانية" للمتعاقدين بعدد 893 كمرحلة أولى من بإجمالى 1417 متعاقد.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن تغيير الشكل التعاقدي للعاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، أنهى معاناة دامت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا للعاملين، وتوفيق أوضاعهم، موجهًا بأنهاء الإجراءات اللازمة وتسكين العاملين على بند 2/3 باب أول أجور موسمين، بالتنسيق مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتوفيق أوضاع العاملين.

تعديل الشكل التعاقدي للعمالة المتعاقدة بالصناديق والحسابات الخاصة

وأوضح أن تعديل الشكل التعاقدي للعمالة المتعاقدة بالصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة جاء بعد جهد كبير مشترك، وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، على تعديل الشكل التعاقدي لـ893 من العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصه وذلك على بند 2/3 أجور موسمين بموازنة ديوان عام محافظة كفرالشيخ للسنة المالية 2024-2023.

وفي سياق منفصل، فقد افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مؤخرا، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 3.1 مليون جنيه، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبدالله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان.

وتضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، "منطقة كفر الشخ، وبيلا وأبو غنيمة"، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600 ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.