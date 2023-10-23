توجيهات عاجلة من "تعليم القاهرة" بشأن العام الدراسى الجديد

ناقشت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الخطة التنفيذية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

وأشارت المديرية، في بيانٍ لها، إلى أنه تم التنبيه على مدارس كل إدارة تعليمية، بعدم التعامل أولًا مع المديرية، ويجب أن يتم أي تعامل مع المديرية من خلال الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى التيسير مع أولياء الأمور وتذليل كل العقبات أمامهم في ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

وأكدت المديرية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارات والتواصل مع المديرية أولًا بأول لإزالة العقبات إن وجدت، مشيرة إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعليم الثانوى (طلاب - مدارس بجميع أنواعها).

وعقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ووردة الفقي مدير التعليم الثانوي بالمديرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري التعليم الإعدادي والثانوي.

وكلَّف أنس بتشديد التنبيه على مدارس كل إدارة تعليمية بعدم التعامل أولًا مع المديرية ويجب أن يتم أى تعامل مع المديرية من خلال الإدارات التعليمية.

توجيهات العام الدراسى الجديد

ووجّه مدير عام تعليم القاهرة بتيسير العمل مع أولياء الأمور وتذليل العقبات أمامهم فى ضوء القرارات الوزارية المنظمة للعمل، مشددًا على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارات والتواصل مع المديرية أول بأول لإزالة العقبات إن وجدت.

وشدد أنس على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتعليم الثانوى (طلاب -مدارس بجميع أنواعها).

ووجه مدير عام تعليم القاهرة يالتنبيه على كافة مدارس الإدارات بضرورة عمل سجلات للخدمات منفصلة عن سجلات المدرسة الأصلية، مع التشديد على الاهتمام بضرورة انضباط الفصول المسائية للخدمات من حصص وجدول.

كما أشار بضرورة التنبيه على أقسام شئون الطلبة بالمدارس أن تكون سجلات (٣١) و(٤١) إلكترونى ويدوى، بالإضافة إلى التنبيه بضرورة وضع لائحة الانضباط بمكان ظاهر بالمدرسة وداخل الفصول المدرسية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية لتناول بند من بنودها ومناقشته، لتعريف الطلاب ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.

وشدد على ضرورة متابعة سجلات المدارس وتجديد المتهالك منها، بداية من سجل الأمن شامل كافة السجلات المدرسة، مع الاهتمام بسجل القرارات الوزارية، والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تفعيله، وكذلك سجل المتابعة الصفية لمديرى المدارس.

وتابع مدير عام التعليم تكليفاته بضرورة كتابة الزيارات لمديرى التعليم الثانوى أثناء متابعات المدارس، مع ضرورة التنبيه باعتماد زيارة السادة موجهى المواد المختلفة من مدير المدرسة ورئيس القسم ومدرسى كل المواد.

ولفت أنس إلى الاستعداد لمسابقة أوائل الطلبة للصفوف الثلاثة داخل المدارس، وعمل إحصائية بعدد طلاب الصف الأول (رسمى- رسمى لغات- خاص- خدمات).

وخلال عقد الاجتماع، كرم ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمديرية، بعض السادة المديرين الذين وصلوا لسن الشباب، شاكرا لهم جهودهم المبذولة طوال فترة عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية، "متمنيا" لهم حياة قادمة موفقة بإذن الله.

كما كرم مدير عام عام تعليم القاهرة بعض قيادات التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية لتعاونهم فى النهوض بالعملية التعليمية.

وفى ختام الاجتماع، فتح باب الحوار والمناقشة مع السادة الحضور، وسماع جميع اقتراحاتهم، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، حتى يصلوا لأعلى مستوى مهنى يخدم العملية التعليمية والطلاب.