الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم بمكتبه، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى والوفد المرافق له، تأتي هذه الزيارة على هامش حضور فعاليات مؤتمر دور مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع تحت عنوان "انزل شارك مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا" المنعقد بقصر ثقافة شبين الكوم.

محافظ المنوفية يشيد بدور المجتمع المدني 

ورحب محافظ المنوفية، برئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرًا إلى دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونها شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعى.

وأضاف المحافظ أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصر.

من جهته، قدّم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى في خدمة المجتمع والمواطنين.

وسيشهد محمد موسي نائب المحافظ فعاليات مؤتمر "انزل شارك مصر أهم.. قوتنا فى وحدتنا" بقصر ثقافة شبين الكوم نائبا عن محافظ المنوفية، وذلك منذ قليل بحضور رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية ولفيف من القيادات بالمحافظة والوفد المرافق له.

محافظ المنوفية انزل وشارك محافظة المنوفية نائب محافظ المنوفية رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات

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